Cislago è stata teatro di un nuovo episodio di vandalismo: nella notte, ignoti armati di bombolette spray rosse hanno imbrattato i muri del cimitero, lasciando messaggi provocatori come “Sei pronto alla prossima dose” e “Qui sei il benvenuto”.

“La strada fino a scuola è un po’ più triste senza il nostro Nonno Amico”, “Potete farci sapere come sta il nostro Nonno Amico?”, “Voi per caso sapete quando tornerà davanti ad scuola il volontario che ci fa attraversare”. Sono alcune delle richieste di informazioni che nelle ultime ore sono arrivate alla redazione de ilSaronno da parte di bimbi, nonni e genitori dei piccoli dalla scuola elementare di via Frua preoccupati per le condizioni del volontario dell’associazione nazionale carabinieri vittima dell’incidente avvenuto martedì 5 novembre alle 16,20.

