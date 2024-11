Città

SARONNO – Il gruppo storico “Saronno una volta” della Pro Loco di Saronno ha riportato in vita le atmosfere di un tempo sui binari del treno storico di Trenord. Ogni mese i figuranti del gruppo, vestiti in costumi d’epoca, trasformano le tratte da Milano a Laveno Mombello e da Milano a Como in un’esperienza unica e suggestiva, ricca di canzoni, racconti e performance teatrali. Con grande apprezzamento dei partecipanti, l’ultima uscita, avvenuta durante l’open day “In viaggio per il futuro” lo scorso 20 ottobre, ha nuovamente dimostrato il fascino che la loro presenza porta a bordo.

La prossima uscita è fissata per il 17 novembre e regione Lombardia ha già richiesto altre date per espandere queste performance anche su altre tratte. Tuttavia, il gruppo ha bisogno di rinforzi per tenere il passo della crescente richiesta e cerca nuovi volontari. Per chiunque abbia un po’ di talento espressivo, voglia di interagire con il pubblico chiacchierando, cantando o recitando, questa è un’occasione imperdibile per contribuire a un progetto che riporta indietro nel tempo, facendo rivivere ai passeggeri l’atmosfera del primo Novecento.

La collaborazione tra “Saronno una volta” e Trenord, nata quasi per caso nel settembre scorso, è diventata una tradizione amata dai viaggiatori e sostenuta dalla regione. Ogni viaggio diventa così un tuffo nel passato, accompagnato da personaggi storici, musica dal vivo e ambientazioni curate. L’origine del gruppo risale a prima della pandemia, quando i volontari animavano la festa delle associazioni di Saronno. Dopo l’interruzione dell’evento, hanno trovato una nuova casa sul treno d’epoca, trasformandolo in un palcoscenico itinerante dove storie e tradizioni lombarde prendono vita.

Chiunque desideri unirsi al gruppo “Saronno una Volta” e far parte di questa esperienza unica, può contattare la Pro Loco di Saronno per dare il proprio contributo.

(foto d’archivio)

