Città

SARONNO – Sabato 9 novembre si svolgerà per le vie di Saronno la Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, un evento significativo che coinvolge non solo adulti ma anche i più giovani, grazie a un progetto educativo attuato dal coordinamento 4 passi di pace anche nelle scuole di Saronno. Questo progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della pace, della non violenza e della tolleranza, creando una coscienza collettiva che possa contribuire a un futuro migliore.

Nel corso dell’anno scolastico circa 1500 bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari di Saronno hanno partecipato a incontri dedicati alla pace. Gli educatori, in collaborazione con l’associazione 4 passi di pace, hanno organizzato attività didattiche che hanno permesso agli studenti di esplorare il significato di questi valori fondamentali. Durante gli incontri, i bambini hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee sulla pace e sulla non violenza, rivelando una sorprendente consapevolezza riguardo ai conflitti globali.

Laura Piuri, rappresentante dell’associazione, ha sottolineato ai microfoni di Radiorizzonti l’importanza di queste attività: “È stato emozionante vedere come i bambini abbiano accolto il messaggio di pace. Molti di loro provengono da contesti difficili e portano con sé storie di sofferenza, ma il loro desiderio di un mondo migliore è palpabile“.

Le discussioni in classe hanno rivelato un forte desiderio tra i bambini di vivere in un mondo senza guerre. Un episodio toccante è stato quando un bambino ha affermato: “Io sono egiziano, ma sono anche italiano“, evidenziando l’importanza dell’identità culturale e della convivenza pacifica. Questi momenti di condivisione hanno dimostrato come la diversità possa essere una risorsa preziosa per costruire una società più inclusiva e armoniosa.

La Marcia mondiale per la pace è partita il 2 ottobre dal Costa Rica, un paese che ha scelto di non avere un esercito e investire invece in educazione e salute. Questo evento si propone di attraversare vari continenti fino al 5 gennaio, portando con sé un messaggio universale di pace. In Italia, diverse città parteciperanno all’accoglienza dei delegati della marcia, organizzando eventi e manifestazioni per mantenere viva l’attenzione su questi temi cruciali.

Il progetto nelle scuole rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di una cultura della pace tra le nuove generazioni. Educare i giovani sui valori della non violenza non solo li prepara a diventare cittadini consapevoli, ma contribuisce anche a formare una società più giusta e pacifica. La Marcia mondiale per la pace offre quindi un’opportunità unica per riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a costruire un futuro migliore, partendo proprio dalle aule scolastiche.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti