SARONNO – Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con il passaggio di qualche velatura dal pomeriggio e nessuna pioggia in vista. La temperatura massima raggiunge i 14°C, mentre la minima si attesta a 5°C, con lo zero termico a 2675 metri. I venti sono assenti per tutta la giornata. Per dettagli aggiornati, consulta 3BMeteo.

L’alta pressione garantisce condizioni stabili e soleggiate in regione, con un incremento di nubi nel pomeriggio. Nelle basse pianure occidentali, banchi di nebbia si sollevano nel corso della giornata, portando nuvolosità più intensa in serata. Le pianure orientali restano nebbiose per gran parte del giorno, con schiarite attese in serata. Su pedemontane, Prealpi e Alpi Retiche, i cieli sono inizialmente poco nuvolosi, ma si addensano a partire dal pomeriggio. I venti deboli iniziano dai quadranti nord-occidentali per poi orientarsi a Sud-Ovest.

