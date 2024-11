Limbiate

LIMBIATE – A Limbiate, l’azienda Avicel, specializzata in componentistica elettronica, ha annunciato un esubero di 27 dipendenti su un totale di 70, con l’intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo. Già da mesi i lavoratori erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, per poi passare, dopo le ferie estive, a quella straordinaria, con riduzioni di orario a turni alternati.

I dipendenti, in maggioranza donne, si dicono delusi e amareggiati: “Nonostante le nostre preoccupazioni espresse durante gli incontri sindacali, l’azienda aveva sempre tranquillizzato in merito alla situazione, senza accennare a possibili licenziamenti imminenti”. Nei giorni scorsi si è tenuto un presidio di protesta a Limbiate, con la presenza di Stefano Sanvito della Fim Cisl e Giuseppe Cotrone della Uilm Uil, che hanno criticato la chiusura dell’azienda a soluzioni alternative per minimizzare le ripercussioni sulle lavoratrici e sulle loro famiglie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

08112024