CARONNO PERTUSELLA – L’Isola del riuso di Caronno Pertusella ha ricevuto le lodi degli stati generali delle “Città intelligenti” di Padova, tenutisi lo scorso ottobre. All’interno dell’evento, uno dei più importanti sul suolo nazionale per quanto riguarda la trasformazione urbana, si è parlato del centro caronnese come di una buona pratica da diffondere, tra comuni e imprese che si occupano di “City Vision”.

Al centro del discorso dell’assessore all’Ambiente, Daniele Rosara, non solo l’importante valore economico e ambientale del centro, che permette di risparmiare denaro dai mancati smaltimenti, ma anche sociale: chi frequenta l’isola del riuso, chiamati “isolani” dal referente del progetto, Alessandro Giudici di Unione di centro sinistra, infatti, è coinvolto come utente, ma anche come volontario gestore. Questo senso di comunità è rafforzato grazie anche alle associazioni del territorio come Caritas e City Angels, che riceve dall’Isola oggetti da riutilizzare.

Proprio in questa sede è emerso il desiderio dell’amministrazione comunale di puntare ancora di più sul progetto, ampliando la rete di volontari, ma anche aggiungendo nuove attività, massimizzando le possibilità dell’iniziativa. Qualcosa a cui già gli stessi volontari stanno lavorando, con attività come la ciclofficina e la stoviglioteca.

