ORIGGIO – La magia del Natale è tornata a Origgio, riempiendo l’aria di gioia e attesa! A partire da sabato 9 novembre, in via Monfalcone 20, i bambini troveranno la speciale cassetta postale del Polo Nord, pronta a ricevere tutte le loro letterine per Babbo Natale.

Il procedimento è semplice e pieno di incanto: i piccoli possono scrivere la loro lettera, magari arricchendola con un bel disegno, e poi imbucarla nella cassetta. Chi desidera ricevere una risposta direttamente dal Polo Nord non dovrà dimenticare di aggiungere il proprio indirizzo sulla busta. Le letterine dovranno essere indirizzate all’elfa Stefy, che si occuperà di farle arrivare a destinazione.

“Noi siamo pronti – spiega l’elfa Stefy – che l’atmosfera natalizia prenda vita anche quest’anno, accendendo il cuore di grandi e piccini!”

