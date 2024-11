news

Dopo un ottobre caratterizzato da guadagni a due cifre, gli analisti sono ottimisti sul futuro di Solana, suggerendo che il trend positivo potrebbe continuare anche a novembre.

Attualmente, il valore di SOL è di 166 dollari, con un incremento del 13% negli ultimi 30 giorni. Questa crescita ha portato alcuni esperti a ipotizzare che Solana possa raggiungere i 290 dollari nelle prossime settimane.

Alcuni esperti hanno messo in luce la stabilità della performance di Solana, soprattutto in confronto all’attuale volatilità di Bitcoin. Infatti, SOL ha beneficiato del rimbalzo di Bitcoin, ma ha anche mostrato una notevole resilienza durante i suoi cali.

Tuttavia, altri analisti si sono espressi in modo più negativo sulla criptovaluta. Benjamin Cowen, ad esempio, prevede una possibile perdita di slancio per la coppia SOL/BTC nei prossimi mesi. Secondo lui, ci sarà un calo a novembre e dicembre, con una possibile ripresa solo all’inizio del 2025.

L’interesse degli investitori istituzionali

Va detto che l’aumento dell’attività di trading su Solana riflette un forte interesse da parte dei trader e degli investitori istituzionali. Inoltre, l’ecosistema DeFi di Solana è in continua crescita, un fattore che potrebbe riflettersi sul valore del token SOL.

Franklin Templeton ha recentemente lanciato un fondo monetario conforme alla SEC su Solana, mentre SG-Forge di Société Générale prevede di introdurre una stablecoin conforme alla normativa MiCA sulla sua rete.

In un rapporto di Messari, si evidenzia che nel terzo trimestre, le applicazioni su Solana hanno attirato investimenti per 173 milioni di dollari, segnando un incremento del 54% rispetto al trimestre precedente. Inoltre,

Secondo Santiment, il funding rate di Solana rimane positivo, suggerendo che i trader sono rialzisti sull’altcoin e posizionati long.

Un funding rate positivo implica che gli acquirenti sono disposti a pagare un premio per le posizioni long, anticipando un aumento dei prezzi.

Nell’attesa di una possibile crescita di valore di Solana, i trader stanno puntando su Flockerz, una nuova meme coin legata a una DAO.

Flockerz

Flockerz è una nuova meme coin attualmente in fase di presale, legata a FlockTopia, una Decentralized Autonomous Organization (DAO) orientata alla comunità. La raccolta di fondi di Flockerz sta registrando un grande successo, con più di 1,2 milioni di dollari raggiunti.

In quanto DAO, FlockTopia consente ai suoi membri di partecipare attivamente alle decisioni riguardanti lo sviluppo futuro del progetto.

Per entrare a far parte della DAO, gli utenti devono detenere nel proprio wallet il token nativo FLOCK, attualmente in vendita a 0,0059334 dollari, con un incremento di valore previsto in ogni fase della presale.

La community, conosciuta come “The Flock”, è rappresentata in modo umoristico attraverso uccelli antropomorfi, in perfetta sintonia con lo stile irriverente delle meme coin.

Flockerz offre agli utenti la possibilità di ottenere ricompense attraverso un innovativo meccanismo di Vote-To-Earn, che combina le dinamiche tipiche di una DAO con la possibilità di aumentare i guadagni in token FLOCK.

Questa strategia mira a coinvolgere un ampio numero di trader, favorendo la crescita di The Flock e l’apprezzamento del token FLOCK sul mercato.

Inoltre, il progetto consente agli utenti di mettere in staking i token FLOCK acquisiti in presale utilizzando ETH, USDT o carta di credito, permettendo così di generare ricompense passive in base al rendimento percentuale annuo (APY).

Secondo la roadmap del progetto, il token FLOCK e la DAO verranno lanciati al termine della presale, con l’obiettivo di creare una community solida che potrà partecipare alla governance e far crescere il progetto a lungo termine.

VAI ALLA PRESALE DI FLOCKERZ