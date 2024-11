Groane

RESCALDINA – La cooperativa sociale La Tela, che gestisce l’osteria sociale lungo la Saronnese a Rescaldina, ha ottenuto il secondo premio al concorso “Sostenibilità cooperativa” organizzato da Confcooperative. Il concorso è volto a promuovere il contributo delle cooperative agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La Tela è stata premiata nella sede nazionale di Confcooperative a Roma per il progetto “La stanza del che bello”, raccontato attraverso un video.

L’osteria sociale sorge dove un tempo operava il locale Re Nove, confiscato alla ‘ndrangheta e ora spazio di inclusione e cultura. Grazie alla collaborazione tra La Tela, l’associazione “Team Down” e la maestra d’arte Francesca Marianna Consonni, è nata “la stanza del che bello”: un ambiente trasformato dai ragazzi dell’associazione con colori e creatività, per dare nuova vita a uno spazio che vuole essere simbolo di bellezza e rinascita. Con pennellate, segni e colori sovrapposti, questo progetto ha reso il locale un punto di riferimento non solo per il paese, ma anche per la comunità inclusiva che rappresenta.

