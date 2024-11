Eventi

SARONNO – Una tavola rotonda per parlare di scuola e del lavoro di don Lorenzo Milani. Sabato 9 novembre, alle 9, nel salone dell’oratorio Regina Pacis di Saronno, in via Roma 119, la sezione Aimc, associazione italiana maestri cattolici di Saronno, organizza una conferenza dedicata a Don Lorenzo Milani dal titolo “I care, don Milani e la scuola di oggi”.

Apriranno i lavori il nuovo prevosto della comunità pastorale Crocifisso Risorto, Giuseppe Marinoni, e la relazione dal titolo “la forza umana, etica e culturale nel vangelo laico di Don Milani” sarà a cura di Esther Flocco, presidente nazionale Aimc.

Tra i saluti istituzionali: Maria Cherbavaz, presidente Aimc Saronno, Augusto Airoldi, sindaco di Saronno, Gabriele Musarò, assessore Pubblica istruzione, Ornella Valerio, presidente regionale Aimc Lombardia, Raffaele Pier Luca Di Francisca, presidente Forum associazioni familiari provincia Varese e consigliere regionale Aimc.

L’insegnante di religione, Giuliana Paterniti Bardi, presidente provinciale Aimc Varese e membro del direttivo nazionale presenterà un percorso didattico svolto a scuola sulla scia degli insegnamenti di Don Milani dal titolo “accogliere, includere, integrare”. Ospite d’onore Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani e coautore di “Lettera a una professoressa”, che farà una relazione dal titolo “Alle radici della memoria Lorenzo Milani, uomo e prete”.

Modererà l’incontro Anna Maria Rossato, già dirigente scolastico. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ai fini della formazione in servizio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti