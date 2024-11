Città

SARONNO – Sono state protocollate ieri, giovedì 7 novembre, le dimissione del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. Le dimissioni sono state annunciate in consiglio comunale durante la seduta in cui si è discusso della mozione di sfiducia del sindaco.

Il presidente uscente ha spiegato di aver necessità di dedicare più tempo al proprio incarico di consigliere provinciale ma si è parlato molto dell’accordo tra la maggioranza e il M5s per trovare il 13esimo voto e dell’accordo con Giuseppe Calderazzo che ha chiesto proprio l’incarico di numero uno dell’assemblea cittadina.

Le dimissioni di Gilli sono arrivate come una missiva rivolte al sindaco Augusto Airoldi, al segretario comunale e al vicepresidente Francesco Licata. Un testo molto semplice che riportiamo integralmente.

“Comunico alle SS. LL., per quanto di rispettiva competenza, le mie dimissioni dall’ufficio di Presidente del Consiglio Comunale della Città di Saronno. Nel pregare di darne opportuna informazione e di provvedere alle procedure per la mia sostituzione, ringrazio per l’attenzione e porgo i migliori saluti”.

E già perchè dalle dimissioni ci sono 20 giorni di tempo per convocare un consiglio comunale per la nomina del nuovo presidente che arriverà a scrutinio secreto. Sembra ormai acclarato che l’obiettivo della maggioranza sia quello di eleggere Giuseppe Calderazzo ma i voti potrebbero essere davvero risicati l’attuale maggioranza ha 11 voti più il sindaco e lo stesso Calderazzo.

