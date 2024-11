SARONNO – “Gli studi specifici di Systematica, lo studio che si occupa della mobilità per l’area ex Isotta Fraschini di Saronno, hanno dimostrato che non c’è una necessità di parcheggi ulteriori nell’area attorno alla stazione e che ulteriori nuove strade che dovessero attraversare l’area di progetto non sgraverebbero di traffico il centro cittadino, causando invece l’esatto contrario”, a sottolinearlo è Vivaio Saronno, in un post sulla propria pagina Facebook.

“Come dimostrano – continuano – anche i numeri presenti nella proposta di Pgtu in fase di discussione da parte dell’Amministrazione di Saronno, l’area attorno alla stazione presenta parcheggi liberi anche nelle ore più critiche del giorno. Nel Pii non sono stati quindi inseriti nuovi parcheggi per pendolari, come previsto da alcune tavole del Pgt, al posto dei quali Sbc si propone di realizzare a proprie spese un parco cittadino su ulteriori 25.000 mq, attualmente di proprietà pubblica, da andare ad aggiungere ai 60.000 previsti dal progetto. Per quanto riguarda nuove strade che attraversino l’area, sono gli stessi studi preliminari al Pgtu a confermare che via Caduti Liberazione non otterrebbe alcun vantaggio da una nuova strada in area ex Isotta Fraschini. Anche il traffico indotto dai nuovi interventi residenziali e di servizio, compresi quelli di tutte le aree contigue a quella oggetto del Pii, non richiede né nuove strade né parcheggi ulteriori oltre a quelli pertinenziali previsti dai vari progetti. Nel caso del Pii presentato, tutti i parcheggi per i residenti saranno interrati mentre saranno a raso i parcheggi di servizio lungo via Milano (utili anche per il cimitero) e quelli lungo via Varese, dedicati soprattutto a chi vuole usufruire del parco e delle funzioni pubbliche.”