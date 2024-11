Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marta Gilli, consigliere comunale indipendente in merito al consiglio comunale sulla mozione di sfiducia.

“Mercoledì sera, in consiglio comunale, in occasione del voto sulla mozione di sfiducia al sindaco Airoldi, abbiamo assistito all’ennesimo teatrino del peggior modo di fare politica.

Il sindaco Airoldi ha preteso e ottenuto le dimissioni (recte, la promessa di dimissioni) del presidente Pierluigi Gilli, dopo 4 anni di onorato servizio, solo per assecondare la richiesta del M5S e del consigliere Calderazzo di un posticino sotto l’ombrellone della politica saronnese.

Non stupisce l’ennesima dimostrazione del sindaco Airoldi che, per lui, le persone non valgono nulla, tanto da poter scambiare il Pierluigi Gilli con un Giuseppe Calderazzo, un asso di cuori con un due di picche. D’altro canto, nemmeno sorprende l’acuta mossa del presidente Pierluigi Gilli: lascia la presidenza a Saronno per salvare almeno il suo posto di consigliere provinciale. Insomma, meglio tirare a campare che tirare le cuoia.

Quello che stupisce, semmai, è che gli amici democratici possano accettare tutto questo, in silenzio, in ginocchio, supini.

Eppure, il capogruppo Pd, Francesco Licata, già solo al pensiero di una astratta ipotesi di accordo di sopravvivenza con il Consigliere Calderazzo, aveva commentato con sincera enfasi “meglio morire in piedi che vivere in ginocchio!”. E anche dopo la conta dei voti, nonostante la bocciatura di misura della mozione di sfiducia, ben pochi consiglieri di maggioranza dimostravano soddisfazione per una vittoria… di Pirro a così caro prezzo.

Invece, il cardellino accecato canta ancora e si gongola nella sua solita tracotante soddisfazione per il vittorioso inciucio, che prolunga l’agonia sua e dei saronnesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti