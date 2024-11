Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Pd Saronno dopo il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi.

Le forze di opposizione diranno che i cittadini saronnesi non si meritano una giunta che è stata in piedi con il voto di un consigliere “indipendente”, per poter salvare le loro poltrone.

La mozione di sfiducia di ieri sera è stata mossa principalmente dal risentimento personale di vari consiglieri verso il Sindaco e non da reali contestazioni, se non mezze verità, smontate una per una dal Sindaco stesso durante il suo intervento di replica.

Come Partito Democratico vogliamo invece parlare di “politica” , quella delle scelte che sono state il marchio di fabbrica di questa amministrazione, quelle che i cittadini dovranno valutare se siano state efficaci per il miglioramento della loro vita quotidiana.

Il primo dovere di un’amministrazione è infatti quello di utilizzare le risorse per migliorare la città, la vita dei cittadini e per aiutare anche quelli più in difficoltà.

Le scelte sono state fatte, seguendo quelle identificate dal programma presentato dalle liste della maggioranza al momento delle elezioni:

la sicurezza

il sociale

l’istruzione e lo sport

la sanità

l’offerta culturale

una città a mobilità dolce e nel verde

il riutilizzo delle aree dismesse

PNRR e altri fondi

Tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare, abbiamo più volte narrato i tanti progetti che sono diventati realtà, le tante messe in sicurezza di impianti sportivi e di edifici pubblici, il Teatro Pasta rilanciato, le piste ciclabili realizzate e in progresso, il parco ex Seminario, piazza Libertà resa idonea per gli eventi pubblici, e tanto ancora.

Ma bisogna anche chiarire che tante cose non bastano, i cittadini vogliono la città più sicura, più pulita e più vivibile.

Le stazioni devono essere messe maggiormente in sicurezza, i cittadini devono sentirsi liberi di camminare ovunque e sicure.

Allora se credete che tanto sia stato fatto, se la nostra “politica” ha cercato di fare le scelte giuste, allora i cittadini capiranno che la voglia di andare avanti è per continuare in questo lavoro, per portare a termine le altre cose da finire.

