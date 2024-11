BOLLATE – “Ringraziamo e salutiamo la nostra Elisa Princic che ha deciso di appendere il guanto al chiodo. Insieme sono stati tre anni di crescita e soddisfazioni, grazie per aver portato la tua serenità, forza e dedizione alla squadra, sarai sempre parte della nostra famiglia bollatese”. Così i dirigenti del Mkf Bollate salutano la forte giocatrice, che in passato ha visto anche la maglia del Saronno e della Nazionale italiana, che dopo lo scudetto vinto recentemente col Bollate, ha deciso per il ritiro dall’attività agonistica.