SOLARO – Tentata rapina sventata in un negozio di telefonia a Solaro: malviventi messi in fuga dalla reazione dei presenti. L’episodio è avvenuto poco dopo le 18.15 dell’altro giorno in via San Giovanni Bosco, dove quattro rapinatori armati hanno fatto irruzione in un esercizio commerciale con l’intento di compiere un furto. Il figlio 37enne del titolare, nel tentativo di opporsi, è stato aggredito, ma la sua resistenza ha attirato l’attenzione di altri presenti all’interno del negozio e di persone accorse successivamente.

La reazione collettiva ha rapidamente messo i malviventi in difficoltà, costringendoli ad abbandonare il tentativo di rapina e a darsi alla fuga. Le grida e il trambusto hanno richiamato diversi residenti, alcuni dei quali hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e pattuglie dei carabinieri della stazione locale. Il 37enne, che ha riportato contusioni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti.

08112024