TRADATE – Sabato 9 novembre, alle 10, la biblioteca Frera di Tradate ospiterà l’evento “Nati per la musica”, un’iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori. L’evento rientra nel progetto “Presidio nati per leggere” ed è organizzato con il contributo della Regione Lombardia.

Durante la mattinata, volontari e operatori del programma Nati per la musica (Npm) guideranno letture musicali pensate appositamente per i più piccoli, promuovendo l’ascolto e la partecipazione dei bambini in un ambiente accogliente e familiare. I genitori sono invitati a portare una coperta o un tappetino per sedersi a terra insieme ai propri figli e condividere un momento di musica e lettura che stimola lo sviluppo sensoriale e relazionale dei bambini.

L’incontro si svolgerà nella biblioteca Frera, situata in via Zara 37, Tradate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0331-841820 o via email all’indirizzo [email protected].

L’evento è gratuito e aperto a tutte le famiglie interessate a vivere un’esperienza musicale unica con i propri piccoli.