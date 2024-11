Eventi

CASTIGLIONE OLONA – Con l’avvicinarsi del Natale, Pro Loco Castiglione Olona organizza il tradizionale corso di decorazioni natalizie, un’occasione imperdibile per chi desidera realizzare a mano le proprie idee regalo. Il corso si terrà presso la sede di Pro Loco in via Roma 25 e prevede tre appuntamenti: mercoledì 13, 20 e 27 novembre.

I partecipanti sono invitati a portare forbici, righello e pennello per lavorare con facilità sui vari progetti proposti. Per accedere al corso, è necessaria la tessera di socio Pro Loco per l’anno 2024, che può essere sottoscritta direttamente in sede durante le serate.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile consultare il sito web del Comune di Castiglione Olona all’indirizzo: www.comune.castiglione-olona.va.it.

Un’occasione speciale per immergersi nello spirito natalizio e creare con le proprie mani decorazioni uniche e personalizzate.

(foto archivio)

08112024