TRADATE – Prosegue la “guerra” del Comune di Tradate e della polizia locale contro chi abbandona rifiuti sul territorio comunale: purtroppo anche di recente si sono verificati episodi di questi genere, soprattutto in zone periferiche e boschive.

Per quanto l’accaduto a fine ottobre, quando nei pressi di Villa Centemeri ed in via Mayer furono trovati numerosi sacchi con immondizia indifferenziata, le indagini della vigilanza urbana hanno consentito di raggiungere l’esito sperato ovvero l’individuazione dei responsabili degli scarichi, rispettivamente una donna di Lirate Caccivio ed un uomo tradatese, che si sono visti recapitare una salata sanzione pecuniaria.

Le indagini continuano, in relazione ad ulteriori abbandoni di rifiuti avvenute sul territorio.

(foto: rifiuti recentemente abbandonati nelle vie di Tradate)

09112024