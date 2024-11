Basket

SARONNO – Avversario da prendere con le molle per l’Az Robur Saronno domenica pomeriggio di scena in trasferta contro il Vicenza, ed i veneti stanno attraversando un buon momento: “Vengono da una buona vittoria contro Lumezzane e sta attraversando un periodo positivo, gli impegni sono tanti dobbiamo concentrarci sulla partita e dimenticare il match infrasettimanale perso in casa contro Fidenza, quando in avvio ci è mancata la solita energia” dice l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro.

Le gare del weekend, 10′ giornata

Oggi alle 21 Pallacanestro Crema-Basket Piacenza. Domenica Treviglio-Fulgor Omegna, Pallacanestro Vicenza-Az Robur Saronno, Aurora Desio-Blacks Faenza, Fulgor Fidenza-Virtus Ragusa, Costa Imola-Lumezzane, Monferrato-Virtus Imola, Agrigento-Legnano Knights, San Vendemmiano-Gemini Mestre, Capo d’Orlando-Fiorenzuola Bees.

Classifica

Legnano Knights 16 punti, Blacks Faenza e Treviglio 14, Costa Imola, Fulgor Omegna e Desio 12, Lomezzane, Capo d’Orlando, Fulgor Fidenza, Gemini Mestre, San Vendemmiano 10, Pallacanestro Vicenza, Monferrato, Virtus Imola 8, Piacenza, Agrigento, Fiorenzuola Bees 6, Pallacanestro Crema, Virtus Ragusa e Az Pneumatica Robur Saronno 2.

(foto e video: l’allenatore saronnese Stefano Gambaro)