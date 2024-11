Calcio

SARONNO – Due vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa in casa contro la Lentatese, hanno riportato buon umore e fiducia in casa Fbc Saronno, chiamato ora ad un test importante, contro il sorprendente Mariano, che da inizio stagione veleggia nelle zone di vertice della graduatoria. Si gioca domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio di Mariano.

“Il Mariano sta disputando un campionato importante, è una patita particolamente complicata ma ci faremo trovare pronti” assicura l’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari (foto).

A livello di formazione, dovrebbe essere disponibile a tempo pieno Rudi, superati i recenti acciacchi; mentre non sarà della partita il centrocampista De Vincenzi, ultimo arrivato (ex Meda) in casa biancoceleste, infortunato.

Classifica

Solbiatese 28 punti, Pavia e Mariano 21, Ardor Lazzate e Rhodense 20, Caronnese 19, Fbc Saronno 15, Meda 14, Cinisello, Lentatese e Vergiatese 12, Casteggio, Ispra e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 4.

09112024