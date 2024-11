Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tanti addetti ai lavori ed appassionati oggi pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella per la gara del campionato Primavera 2: dalle 14 si sono sfidati i padroni di casa del Como e l’ostico Cittadella. Buono l’avvio dei veneti, molto aggressivi ma poi sono saliti progressivamente di tono i lariani, che hanno avuto tutte le migliori occasioni.

La cronaca – Al 24′ bel tiro di Mazzaglia da lontano, parato; e subito dopo dalla grande distanza di Andrealli, sull’esterno della rete. Al 27′ Chinetti sfiora il gol con una deviazione ravvicinata e la rete per il Como arriva poco dopo, al 33′: batti e ribatti in area con tocco ravvicinato di Biggi. Mentre al 35′ il diagonale di Feola dalla tre quarti non passa distante dal palo. E il Cittadella? L’opportunità migliore al 46′: ci prova Mureddu con un diagonale ma non trova la porta.

Nella ripresa la musica non cambia, il Como conduce le danze ed al 7′ raddoppia con una conclusione di Fellipe dalla inistra, con palla che si insacca a fil di palo. Poco dopo il portiere ospite Piccolo si supera con una parata a terra sul potente tiro di Andrealli.

Como-Cittadella 2-0

COMO: Bovi, Feola, Fellipe, Grilli, Andrealli, Chiesa, Papaccioli Mazzaglia, Biggi, Razi, Chinetti. A disposizione Loverre, Adamo, Castegnaro, Bierstekers, Brasolin, Ortelli, Bulgheroni, Galafassi, Piscitelli, Lebyad, Belli. All. Buzzegoli.

CITTADELLA: Piccolo, Morandi, Scarpa, Colzi, Gobbato, Giurato, Genova, Mureddu, Faccin, Inhatov, Ferronato. A disposizione Sommacal, Bonotto, Bedeschi, Pozzato, Balestrieri, Basso, Zanotelli, Karageorgi. All. Agostini.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate (Mititelu di Torino e D’Ambrosio di Collegno).

Marcatori: 33′ pt Biggi (C), 7′ Fellipe (C).

Risultati 8′ giornata

Padova-Renate 1-2, Sudtirol-Pro Vercelli 4-0, Como-Cittadella 2-0, Albinoleffe-Feralpisalò 2-1, Brescia-Spal 0-1, Modena-Parma 0-4, Reggiana-Virtus Entella 2-1, Venezia-Vicenza 1-3.

Classifica

Dopo 8 giornate: Como 19 punti, Vicenza e Parma 18, Virtus Entella 17, Spal 15, Renate 13, Modena e Sudtirol 12, Reggiana 10, Venezia e Pro Vercelli 9, Cittadella e Padova 7, Brescia e Feralpisalò 6, Albinoleffe 4. La prima classifica sale in Primavera 1, dalla seconda alla quinta disputano i playoff per la promozione.

(foto: alcune fasi del match)

09112024