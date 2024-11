Calcio

BOLZANO – Tanta sfortuna alla prima panchina del saronnese Marco Zaffaroni, questo pomeriggio a Bolzano dove il suo Sudtirol (che l’ha chiamato in settimana alla guida del team) ha perso la sfida contro una delle grandi della serie B, il Sassuolo. Incontro giocato sostanzialmente alla pari, primo tempo con prevalenza territoriale ospite ma migliore occasione dei bolzanini, nella ripresa condannati da una papera del portiere: 0-1.

“La squadra ha fatto la partita che doveva fare: avevo chiesto il giusto atteggiamento e carattere, e ci sono stati per 95 minuti. Non abbiamo mai mollato contro un Sassuolo che in questo campionato mette sotto quasi tutte le squadre. Sapevamo che avremmo avuto le occasioni per andare in vantaggio, ne abbiamo avute quattro o cinque nitide. I ragazzi sono stati bravi, poi quando perdi significa che evidentemente bisogna fare ancora qualcosa in più ed è quello che dobbiamo cercare nelle prossime settimane” le parole di Zaffaroni a fine gara.

(foto Marco Zaffaroni durante la conferenza stampa post partita)

09112024