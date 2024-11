Misinto

MISINTO – Domenica 10 novembre l’oratorio San Domenico Savio di Misinto, situato in via Birago, invita tutta la comunità a partecipare alla tradizionale Castagnata in oratorio a partire dalle 15. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria, dove grandi e piccini potranno gustare deliziose caldarroste preparate al momento; ovviamente con ingresso libero a tutti quanti vogliano uniersi a questo appuntamento.

Oltre alle castagne, saranno disponibili dolci, non mancherà il tè caldo e l’immancabile vin brulé per gli adulti, ovvero ideale per scaldarsi e godersi il clima autunnale in compagnia. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata insieme, tra sapori di stagione e momenti di convivialità.

(foto archivio: le deliziose castagne, che accompagnano molti eventi e feste in questo periodo dell’anno)

09112024