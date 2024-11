ilSaronnese

GERENZANO – Castagnata a cura dei volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro e gli Alpini al Villaggio amico di via Stazione a Gerenzano: una iniziativa molto gradita da parte degli anziani che sono ospiti della struttura. L’appuntamento si è tenuto ieri pomeriggio e non è mancato anche il vin brulè per scaldarsi; una bella occasione per stare in compagnia.

Da parte di Ave Rovello non è certo una novità la collaborazione con le strutture che operano nel sociale in paese e sul territorio comprensoriale, ed anzi i volontari sono sempre disponibili anche a nuove iniziative.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento della iniziativa con i volontari di Ave Rovello e con gli Alpini, che si è tenuta al Villaggio amico di Gerenzano)

09112024