Donald Trump si prepara a diventare il primo presidente degli Stati Uniti con una visione pro cripto. È anche il primo leader al mondo ad aver fondato un progetto DeFi.

La sua vittoria decisiva contro la Vicepresidente Kamala Harris ha portato una vera e propria euforia nel mercato delle criptovalute.

Nelle 24 ore successive alla sua vittoria, Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici, Ethereum ha toccato un minimo locale e le nuove meme coin hanno visto un’impennata di valore. Se non ci saranno eventi inaspettati, la vittoria di Trump potrebbe aver dato il via alla prossima corsa rialzista delle cripto.

Le 9 migliori criptovalute da comprare dopo la vittoria di Trump

Con la vittoria di Trump, sembra essere partita la fase “parabolica” del ciclo rialzista delle criptovalute.

Un ulteriore taglio di 25 punti base dei tassi nella riunione odierna della Fed e l’imminente lancio delle opzioni Bitcoin di BlackRock stanno contribuendo all’euforia nel mercato.

Gli investitori ancora indecisi hanno ora pochissimo tempo per cogliere l’opportunità di entrare nel tanto atteso “golden bull run”. Gli esperti consigliano un wallet diversificato, con Bitcoin, altcoin sottovalutate e meme coin, per massimizzare i guadagni nei prossimi mesi.

In questo articolo, elenchiamo le 9 migliori criptovalute da acquistare per sfruttare al meglio la prossima corsa rialzista.

Bitcoin (BTC)

Avere poca esposizione su Bitcoin è un errore comune, persino tra gli investitori esperti durante questo ciclo rialzista.

Nonostante BTC abbia toccato vari massimi storici dopo la vittoria di Trump, gli esperti continuano a considerarlo una delle migliori criptovalute da comprare nei prossimi mesi.

La rielezione di Trump e la maggioranza repubblicana al Congresso sono estremamente favorevoli nei confronti della più grande criptovaluta. Sia Trump che la senatrice repubblicana Cynthia Lummis hanno promesso di creare una Riserva Strategica di Bitcoin, che potrebbe portare il prezzo di BTC a $100.000 prima dell’inaugurazione a Trump, prevista per il 20 gennaio.

WE ARE GOING TO BUILD A STRATEGIC BITCOIN RESERVE 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) November 6, 2024

Inoltre, i forti flussi verso gli ETF su Bitcoin dimostrano l’interesse istituzionale per BTC, destinato a crescere dopo la rielezione di Trump.

Ad esempio, l’ETF FBTC di Fidelity ha aggiunto $308 milioni in Bitcoin al proprio wallet il 6 novembre, il suo afflusso più grande dal 4 giugno.

Sebbene le proiezioni differiscano, gli esperti ritengono che il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere un picco tra i $150.000 e i $350.000 nel 2025.

Dogecoin (DOGE)

Il prezzo di Dogecoin è aumentato del 70% nell’ultimo mese. Tuttavia, gli esperti ritengono che il meglio debba ancora arrivare, soprattutto considerando che il più grande sostenitore di Dogecoin, Elon Musk, entrerà a far parte della nuova amministrazione Trump.

Donald Trump ha incaricato Musk di dirigere un’agenzia per l’efficienza governativa, che il proprietario di Tesla e X ha soprannominato Department of Government Efficiency o DOGE. Considerando che il prezzo di Dogecoin tende a mostrare una forte volatilità positiva in seguito a ogni notizia positiva riguardante Elon, potrebbe registrare una crescita parabolica e raggiungere nuovi massimi nelle prossime settimane.

Anche il grafico del prezzo di DOGE sembra pronto per un breakout rialzista. Il noto investitore cripto Ali Martinez ha evidenziato che una chiusura settimanale al di sopra del livello di Fibonacci 0,50, attualmente a $0,19, porta tipicamente a un rally di DOGE verso i livelli di Fibonacci 1,618 o 2,272.

Questo potrebbe significare che il prezzo di Dogecoin raggiungerà un nuovo massimo storico di $4 nel 2025.

With @elonmusk now influencing the 47th President, @realDonaldTrump, #Dogecoin could be primed for a wild ride! In past bull cycles, once $DOGE broke the 0.50 Fib retracement, it often rallied to the 1.618 or even 2.272 Fib levels. If history repeats, we could see #DOGE hit… pic.twitter.com/VEWXZ0NYOd — Ali (@ali_charts) November 6, 2024

Pepe (PEPE)

L’inclusione di Pepe nella lista delle migliori cripto da acquistare non dovrebbe sorprendere.

Rimane una delle criptovalute più popolari, con forti legami con la cultura web. Ancora più importante, gli investitori più esperti continuano a considerare PEPE come una meme coin potenziale legata a Ethereum.

Sebbene ETH abbia finora reso meno di BTC e SOL in questo ciclo, cresce il consenso sul fatto che il prezzo di Ethereum abbia raggiunto un minimo locale, specialmente considerando la resistenza settimanale a $2.819.

Con ETH previsto a $10.000 nel 2025, anche Pepe potrebbe registrare una crescita significativa, potenzialmente raggiungendo una valutazione massima di $50 miliardi.

Ad esempio, il noto investitore Crypto Michael sottolinea che il prezzo di PEPE è sull’orlo di un’importante rottura mensile. L’ultima volta che ha dato un segnale di acquisto su questa meme coin, ha ottenuto un immediato rally di 10x.

Dogwifhat (WIF)

Così come gli investitori esperti vedono Pepe come potenziale su Ethereum, considerano Dogwifhat come un’opzione importante su Solana.

Il momento rialzista di Solana non sembra destinato a rallentare presto, soprattutto con la vittoria di Donald Trump. Il presidente eletto ha promesso di licenziare Gary Gensler come presidente della SEC al suo primo giorno in carica, annunciando di volerlo sostituire con un capo pro cripto.

Questo migliora significativamente le probabilità di approvazione di un ETF su Solana. VanEck, 21Shares e Canary Capital hanno già presentato i loro moduli S-1, e ora tutti gli occhi sono puntati su BlackRock e Fidelity.

Non sorprende che un ETF su Solana sarebbe estremamente importante per Dogwifhat. Ad esempio, famosi trader cripto come Bluntz e Assad ritengono che il prezzo di WIF potrebbe schizzare fino a $10 nei prossimi mesi.

Potrebbe persino superare questo obiettivo se gli ETF su Solana venissero approvati.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained si è già affermato come una delle presale più calde del 2024, avendo raccolto oltre $25 milioni nella sua ICO.

Come detto in precedenza, Pepe The Frog è uno dei temi più forti nel settore delle meme coin. Tuttavia, PEPU non è una semplice copia di PEPE; anzi, è forse uno dei progetti di meme coin più orientati all’utilità degli ultimi mesi.

Pepe Unchained sta lanciando il proprio ecosistema L2, offrendo costi di trading estremamente bassi, transazioni istantanee e strumenti all’avanguardia per i detentori di PEPU. Inoltre, ha annunciato Pump Pad, un concorrente di PumpFun su Solana.

Il Pepe Pump Pad sarà una piattaforma di lancio per meme coin utilizzabile in due clic. I creatori con idee innovative non avranno più bisogno di un team di sviluppatori o di competenze tecniche per creare la prossima meme coin da 100x.

Considerando che la piattaforma è costruita sull’ecosistema L2 di Pepe Unchained, le nuove meme coin godranno anche di basse commissioni di trading, eccellente scalabilità e tecnologia anti rug pull.

La natura a bassa capitalizzazione e orientata all’utilità di questa meme coin ha attirato sia le balene che gli investitori più piccoli. Solo mercoledì, una balena ha scambiato Ethereum per un valore di $78.000 in PEPU.

Anche i principali influencer del mondo cripto sono ottimisti sul potenziale di crescita di Pepe Unchained, prevedendo rendimenti tra 10x e 100x.

Flockerz (FLOCK)

Dopo cani, gatti e rane, sembra che le galline possano dominare il settore delle meme coin.

Flockerz (FLOCK) è molto richiesto durante la presale in corso, avendo già raccolto $1,2 milioni in poche settimane.

Tuttavia, Flockerz non è una meme coin qualunque. Si definisce “la meme coin del popolo”, dando priorità alla decentralizzazione e alla sicurezza. Le meme coin decentralizzate stanno diventando la nuova tendenza, soprattutto con Binance che elenca token a bassa capitalizzazione come First Neiro su Ethereum e Moo Deng.

Al centro del progetto c’è Flocktopia, una Decentralized Autonomous Organization (DAO) composta da tutti i detentori di token FLOCK. I membri del DAO voteranno su tutte le proposte chiave, incluse le iniziative di marketing, il burning dei token e le nuove quotazioni su exchange.

In cambio, riceveranno interessanti ricompense per i loro voti. Inoltre, i detentori di FLOCK possono anche mettere in staking i loro token durante la presale e guadagnare un reddito passivo a un tasso annuale (APY) del 1300%, tra i più alti del settore.

Considerando la sua natura decentralizzata e a bassa capitalizzazione, un numero crescente di influencer cripto di rilievo la considera la prossima meme coin da 100x.

No Mans Land (NML)

Una nuova meme coin lanciata oggi, No Mans Land, ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di $4 milioni con un volume di scambi di $3,7 milioni al momento della scrittura.

Ispirata alle avventure reali del suo sviluppatore Dan, viaggiatore del mondo, $NML è una meme coin diversa dalle altre: punta a diventare “una delle storie più straordinarie nella storia delle criptovalute”, come si legge sull’account X @nomanslandmeme.

Alcuni importanti opinion leader cripto (KOL) hanno già notato la nuova quotazione e stanno indicando $NML tra le migliori criptovalute da acquistare in questo momento, grazie al volume iniziale e alla comunità TG in rapida crescita.

Dan si prepara a viaggiare attraverso la giungla amazzonica, le favelas del Brasile, la Svezia, il Marocco, la Cina, il Pakistan, la Siberia, la Russia, la Guyana e altri luoghi, partendo dal Brasile come “missione uno” della roadmap, prevista per il 15 novembre.

Mog Coin (MOG)

Mog Coin è diventata l’ultima meme coin da un $1 miliardo, prima di subire una flessione dovuta alle prese di profitto da parte delle balene.

Inoltre, Binance Futures ha lanciato oggi il Perpetual Contract di MOG.

Mog Coin ha ricevuto un forte sostegno da importanti opinion leader cripto (KOL), come Murad Mehmudov. Anche Ansem, che di solito preferisce l’ecosistema Solana rispetto a Ethereum, crede che MOG potrebbe ottenere una crescita significativa nei prossimi mesi.

Le nuove quotazioni su Binance di solito subiscono un notevole calo, poiché le balene incassano i loro profitti. Tuttavia, questo rappresenta un’ottima opportunità per acquistare durante il ribasso, dato che questi token tendono sempre a riprendersi.

Il prezzo di Mog Coin è già sceso del 20% rispetto al massimo storico di oggi, con una capitalizzazione di mercato di $800 milioni. Tuttavia, gli esperti ritengono che possa offrire rendimenti fino a 10x nel lungo termine.

Moo Deng (MOODENG)

Come MOG, anche Moo Deng è una nuova meme coin su Binance. Tuttavia, gli acquirenti interessati hanno una finestra temporale estremamente breve per acquistare MOODENG, considerando che è in rotta verso un nuovo massimo storico.

Ispirata da un ippopotamo baby thailandese, la meme coin è anche un prodotto della cultura sul web, rendendola attraente sia per i “normies” che per i nativi delle criptovalute.

Il prezzo di Moo Deng è attualmente a $0,23.. Eppure, gli esperti ritengono che sia sottovalutata, con una capitalizzazione di mercato di soli $230 milioni.

Il top trader di Bybit, Bluntz, sottolinea che il minimo locale per MOODENG è stato raggiunto e che la meme coin a bassa capitalizzazione potrebbe schizzare fino a $0,70 nei prossimi giorni.

pretty sure that was the stone cold bottom on $moodeng, ath is in play imo https://t.co/EOQ4KmjyuF pic.twitter.com/8KDE2Cj4n3 — Bluntz (@Bluntz_Capital) November 6, 2024

Nel lungo termine, gli esperti ritengono che potrebbe raggiungere una valutazione di diversi miliardi di dollari, facendola diventare una delle migliori criptovalute da acquistare oggi.