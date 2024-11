Cronaca

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Questo pomeriggio a Saronno incidente con il monopattino: è successo alle 15.45 in via San Cristoforo, sul posto è accorsa la polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato soccorso un uomo di 42 anni, quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella, per essere medicato di non gravi contusioni.

Oggi alle 13.20 incidnte in via Bergamo, tratto locale dell’ex Varesina a Caronno Pertusella: per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 69 anni, sul posto la pattuglia della polizia locale e l’ambulanza della Croce viola; il ferito – con lievi contusioni – è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

09112024