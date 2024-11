Città

SARONNO – E’ prevista per oggi, sabato 9 novembre, la marcia mondiale per la Pace: anche a Saronno si scende nelle strade per protestare contro le guerre e la violenza con ritrovo alle 15 in piazza Libertà. L’organizzazione di 4 Passi di Pace, la nota associazione saronnese da anni impegnata per diffondere la nonviolenza con molti eventi in città, ha reso possibile far scendere in piazza anche le scuole: durante l’anno scolastico, infatti, circa 1500 bambini delle scuole primarie hanno partecipato ad incontri dedicati alla pace e non mancheranno alla marcia.

LA DIRETTA

La Marcia mondiale per la pace è partita il 2 ottobre dal Costa Rica, un paese che ha scelto di non avere un esercito e investire invece in educazione e salute. Questo evento si propone di attraversare vari continenti fino al 5 gennaio, portando con sé un messaggio universale di pace. In Italia, diverse città parteciperanno all’accoglienza dei delegati della marcia, organizzando eventi e manifestazioni per mantenere viva l’attenzione su questi temi cruciali.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti