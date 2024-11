Città

SARONNO – Il campo è praticamente pronto e a giorni arriverà l’accorso definitivo per l’utilizzo. In realtà però i piccoli atleti della palla ovale hanno già iniziato ad utilizzarlo come dimostra la foto condivisa su Sei di Saronno se gruppo di Facebook.

È ormai imminente l’inaugurazione del nuovo campo da rugby allo stadio Colombo Gianetti, un importante passo avanti per la comunità sportiva locale e per il Rugby Saronno. Questo nuovo spazio è stato realizzato grazie a un contributo di 100 mila euro dell’Amministrazione comunale al termine di una lungo braccio di ferro.

L’assessore allo Sport, Gabriele Musarò, ha presentato ufficialmente il progetto durante una conferenza stampa, sottolineando come l’intervento allo stadio Colombo Gianetti risponda all’esigenza di uno spazio adatto alle specifiche necessità del rugby. “In città – ha spiegato Musarò – non esiste uno spazio idoneo alla pratica del rubgy abbiamo ovviamente a questo problema dando uno spazio ai piccoli atleti che praticano questa disciplina recuperando un’area dismessa all’interno dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi”.

Musarò ha evidenziato come il nuovo campo abbia recuperato un’area precedentemente inutilizzata dello stadio, allestendola con sabbia calcarea per permettere anche l’utilizzo da parte dell’Osa. Inoltre, ha ricordato che la realizzazione del campo è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Osa Saronno e Fbc Saronno, le quali hanno accettato di supportare il progetto in uno sforzo condiviso per migliorare l’impiantistica sportiva cittadina.

