SARONNO – Tante gente e tanta emozione per i 90 anni di una delle attività più storiche nel centro cittadino: oggi Ines ha compiut gli anni e questo pomeriggio sono andati a festeggiarla in tanti. Il riferimento va alla Pasticceria Cattaneo, “dalla Ines” come dicono tutti in città, che ha dunque festeggiato il novantesimo di attività.

Era iniziato tutto nel 1934, la famiglia Cattaneo aveva aperto una latteria in via San Cristoforo dopo avere raccolto il latte nelle fattorie della zona. Poi dopo la guerra era diventata anche una gelateria, nel 1965 era arrivato anche il caffè ed i dolci negli anni settanta.

