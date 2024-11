Città

SARONNO – Il problema non è mai sparito definitivamente ma negli ultimi giorni la situazione è tornata ad essere così grave da essere quotidiano e da limitare la possibilità dei residenti di restare fuori da casa.

Grande preoccupazione nel quartiere intorno allo scalo di Saronno sud per il cattivo odore che si avverte sempre più intensamente nelle ultime ore alla periferia cittadina.

“Negli ultimi giorni il problema è tornato a livelli preoccupanti – spiega una saronnese – si avverte ogni mattina e spesso anche la sera. Non è sufficiente stare in casa e tenere le finestre chiuse si avverte comunque. Forte, intenso ed acre”.

Segnalazioni sono arrivate anche da una mamma che ha contattato la polizia locale: “Non si può stare con i bimbi in giardino per godersi un po’ di sole, oltre al fastidio per l’odore viene anche il dubbio su cosa respirano i piccoli”.

Il problema è tristemente noto Le prime segnalazioni, infatti, risalgono già al 2018: “Da quel momento, l’odore sgradevole non è mai scomparso del tutto, variando di intensità fino a culminare nella protesta del 2022, durante un’estate torrida in cui raccogliemmo oltre 2.000 firme.”

Dopo la mobilitazione e l’intervento delle istituzioni, che hanno agito anche grazie al coinvolgimento del comune di Caronno Pertusella, la situazione è migliorata solo in parte. I residenti spiegano come “ci siano sempre state giornate con l’aria irrespirabile, e recentemente sono aumentati sia l’intensità degli odori che i giorni in cui vivere qui diventa insopportabile.”

Da qui nasce l’appello urgente per un intervento “da parte del Comune, di Arpa e Ats Insubria, affinché il problema venga affrontato con decisione. Non è davvero più possibile ignorarlo.”

Qualche mese fa il comando della polizia locale aveva realizzato anche un task force per effettuare rilievi e sopralluogo appena arrivava una segnalazione al comando di piazza Repubblica.

