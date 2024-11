Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pier Angela Vanzulli consigliere comunale della Lega in merito al consiglio comunale sulla mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi.

Ieri sera in Consiglio Comunale a Saronno, l’astensione del consigliere Calderazzo ci ha plasticamente fatto capire che c’era stato un accordo politico tra Airoldi ed i 5 Stelle. Accordo che ha determinato questo risultato. Quindi il Sindaco Airoldi non è rimasto a capo del Comune di Saronno per la stima che i consiglieri comunali hanno in lui, ma perché uno di quelli che doveva votargli contro si è astenuto.

Per una volta concordo con un consigliere di maggioranza che nel suo intervento ha affermato che in quella sede non si faceva politica. Infatti si è messo in scena uno spettacolo veramente di basso livello.

Non solo per questi accordi di cui a breve si leggeranno i frutti politici sui giornali, ma par quanto proclamato da Airoldi che per giustificare il colpevole immobilismo della Amministrazione circa la pesante situazione della sicurezza in città, si è messo a citare degli articoli di giornale dicendo che anche a Cantù, a Gallarate e a Busto Arsizio c’è della criminalità.

Cavoli! Possiamo stare sereni, visto che il mondo è cattivo e a Milano si spaccia, a Roma ci sono risse e a Palermo si spara per le strade, noi possiamo consolarci siamo nella media, uguali agli altri. Un ragionamento assurdo.

Ma la ciliegina ce l’ha messa quando ha detto che in quei Comuni i Consiglieri di opposizione non chiedono di sfiduciare del Sindaco come se la nostra Mozione fosse frutto di un capriccio piuttosto che di una esasperazione di fronte a questo muro di gomma creato da quest’Amministrazione, muro che ci rimbalza. Come si può controllare ed eseguire il proprio mandato senza dati, un minimo di confronto. Uno dei loro vanti è il sociale. E’ giusto e sacrosanto aiutare, ma se da 6/7 milioni di euro di spesa sostenuta dall’amministrazione Fagioli oggi, in una realtà lontana dal Covid, si è passati quasi al doppio di spesa. Qualche domanda ce la possiamo fare oppure dobbiamo essere fantocci seduti in Consiglio?! Come sono utilizzate le risorse, quali “nuovi servizi si fanno”, Saronno è da sempre capo distretto quindi cosa c’è di più e soprattutto il disagio, le sacche di povertà sono così ampie?

Ma allora ecco perché ci sono queste situazioni pericolose di sbando sul territorio. Ma veramente con un investimento nelle famiglie, nel terzo settore, nell’individuo così enorme non si riesce a dare risposta alle dipendenze, alla povertà, ai disagi?

Noi della Lega Lombarda una risposta non l’abbiamo perché in Consiglio oltre ai macro numeri non si scende mai nel dettaglio. Ci vorrebbe una commissione per verificare, ma se è come quella del bilancio che addirittura quando si affrontano il Bilancio preventivo o consuntivo gli argomenti sono trattati in massimo un ora, da remoto con le domande contingentate!

Questa è trasparenza? Partecipazione?

E poi ci si stupisce se i consiglieri di opposizione il cui compito è anche quello di vigilare, chiedendo la sfiducia ad un Sindaco che oltre ad autoincensarsi non sa amministrare.

Tirando le somme ho sempre diffidato di chi pur di mantenere la sua posizione, di qualsiasi cosa si tratti, o acquisirne una, scende a patti con la sua coscienza, i suoi ideali, la sua morale.

Questa è la mia di frase…a chiosa:

Tu quoque, Brute, fili mi?

Per chi?

Scegliete Voi, tanto uno per l altro non si sbaglia!

—