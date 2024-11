Città

SARONNO – Si è tenuto giovedì 7 nella mattina alla sala Motta della Prefettura di Varese, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, Salvatore Pasquariello, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del dirigente del

compartimento della polizia ferroviaria di Milano e dei rappresentanti della provincia e dei sindaci o amministratori comunali di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

L’argomento all’ordine del giorno ha riguardato in particolare le problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica nei comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato queste città.

In particolare per quanto riguarda Saronno si è parlato della vicenda dell’omicidio di via Varese avvenuto lo scorso 27 ottobre, una domenica sera, e ancora senza un colpevole con il presunto assassino in fuga verosimilmente all’estero.

Il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine hanno assicurato che vengono costantemente pianificati e svolti adeguati servizi ordinari e straordinari di vigilanza da parte delle forze di polizia territoriali, con l’ausilio delle polizie locali e dei reparti di specialità della polizia

di stato, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

È stato quindi deciso di intensificare i servizi coordinati e congiunti di prevenzione e controllo del territorio per contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità diffusa.

