Solaro

SOLARO – Completati e consegnati in tempo per le ricorrenze di inizio novembre i lavori di ampliamento del cimitero con 150 nuovi loculi e 360 ossari. La struttura è stata realizzata senza ulteriore consumo di suolo sfruttando la zona a sud del camposanto. Attualmente mancano solamente alcune piccole rifiniture, che però non vanno a condizionare la resa e l’utilizzo. Il quadro economico complessivo dell’opera è di 650mila euro. I lavori si inseriscono in un impegno mirato dell’Amministrazione Comunale per rispondere al fabbisogno del paese e di miglioramento complessivo della struttura, che è cominciato con la ristrutturazione delle coperture e prosegue con l’ampliamento degli spazi e la creazione di un angolo del ricordo, dove trovano spazio le tombe storiche di Solaro.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «Dopo 11 mesi di lavori, i nuovi loculi e ossari del cimitero sono a disposizione della comunità: l’opera pubblica si è chiusa nei tempi previsti e restituisce al paese un cimitero più ordinato. Questo progetto ha rappresentato una soluzione per far fronte alle necessità di spazi cimiteriali, limitando il consumo di suolo. Segue un’altra opera di ristrutturazione di parte del cimitero terminata nell’estate 2023 che ha compreso, oltre la rimozione delle coperture in amianto, l’installazione di pannelli solari e batteria di accumulo, per diminuire i costi di mantenimento. Molti pensano che questi lavori siano solo una risposta a un problema pratico. Come Amministrazione Comunale invece abbiamo sempre creduto che fosse lungimirante onorare al meglio i propri cari in modo rispettoso dell’ambiente e delle generazioni future».

