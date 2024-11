Altre news

SARONNO – Oggi tempo perlopiù soleggiato, con qualche nube bassa o banco di nebbia al mattino, ma senza piogge previste nelle prossime ore. La temperatura massima raggiunge i 13°C, mentre la minima è di 5°C, con lo zero termico attorno ai 2724 metri. I venti sono assenti al mattino e deboli da Sudovest nel pomeriggio. Consulta 3BMeteo per ulteriori dettagli.

L’alta pressione si rafforza, assicurando condizioni stabili e soleggiate in tutta la regione, con solo qualche nube al mattino. Sulle basse pianure occidentali ed orientali, la nebbia mattutina si dissipa durante il giorno, lasciando cieli sereni in serata. Le pedemontane e le alte pianure saranno perlopiù soleggiate, con occasionali banchi di nebbia al mattino. Sulle Prealpi e le Alpi, cieli poco nuvolosi, con nubi sparse che si diradano progressivamente nel corso della giornata. I venti sono deboli, da Nord-Ovest in rotazione verso Sud-Ovest.

