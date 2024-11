Volley

CARONNO PERTUSELLA – Tempo di derby in casa Caronno volley: i gialloblu, reduci da una prestazione opaca in terra piemontese contro Parella, affronteranno gli amaretti del Saronno, che veleggiano nella parte alta della classifica, forti della convincente vittoria contro Garlasco.

Una “classica” ad alta tensione, assolutamente da non perdere. L’appuntamento è fissato questa sera alle 20 a palasport di via per Uboldo 100 con ingresso libero. Sarà possibile seguire il match in diretta sul canale Youtube della Pallavolo Caronno Pertusella, a partire dalle 19.45. L’incontro si gioca per la 5′ giornata del campionato di volley maschile serie B.

In classifica guida Ciriè con 10 punti parimerito con Novi Pallavolo; segue a 9 punti la Pallavolo Saronno. La Rossella Ets Caronno Pertusella è a metà graduatoria con 6 punti.

(foto archivio)

09112024