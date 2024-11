Basket

VICENZA – Niente da fare per l’Az Robur Saronno, impegnata in trasferta nel tardo pomeriggio domenicale contro Vicenza. Dopo un promettente avvio, la formazione di casa ha recuperato e poi, pur fra qualche tira e molla di punteggio, ha condotto le danze sino al successo finale che regala i saronnesi sempre più soli in fondo alla classifica. Si è giocato per la decima giornata.

Per i biancazzurri il prossimo appuntamento è in casa, giovedì sera alle 20.30, al Palaborsano di via Legnano a Castellanza, contro Piacenza.

Risultati

Sabato: Crema-Bakery Piacenza 67-64, domenica: Capo d’Orlando-Fiorenzuola Bees 67-63, Treviglio Brianza-Fulgor Omegna 85-72, Pallacanestro Vicenza-Az Robur Saronno 83-71, Rimadesio Desio-Blacks Faenza 91-74, Fulgor Fidenza-Virtus Ragusa 85-69, Costa Imola-Lumezzane 75-67, Monferrato-Virtus Imola 96-69, Energy Agrigento-Legnano Knights 63-78, San Vendemmiano-Gemini Mestre 100-85.

Classifica

Legnano Knights 18 punti, Treviglio 16, Costa Imola, Rimadesio Desio e Blacks Faenza 14, Capo d’Orlando, Fulgor Fidenza, Fulgor Omegna e San Vendemmiano 12, Lumezzane, Gemini Mestre, Monferrato e Vicenza 10, Virtus Imola 8, Piacenza, Agrigento e Fiorenzuola 6, Crema 4, Az Robur Saronno e Ragusa 2.

(foto archivio)

10112024