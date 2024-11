Basket

SARONNO – A caccia della vittoria, in trasferta a Vicenza. L’Az Robur Saronno di coach Stefano Gambaro proveranno a rifarsi della sconfitta nell’infrasettimanale del PalaBorsani con Fidenza in un altro scontro importante per mettere punti nella stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Ad oggi Vicenza, reduce dalla brillante vittoria di Lumezzane contro una delle corazzate del campionato, ha otto punti in classifica. Punti fermi della squadra di coach Gabriele Ghirelli sono il playmaker di formazione canturina Cucchiaro ed i realizzatori Almansi, Belmonte e Gasparin. In mezzo all’area il totem Nwohuocha.

Palla a due domenica 10 novembre alle 18 al PalaSport di Vicenza.

Classifica

Legnano Knights 16 punti, Blacks Faenza e Treviglio 14, Costa Imola, Fulgor Omegna e Desio 12, Lomezzane, Capo d’Orlando, Fulgor Fidenza, Gemini Mestre, San Vendemmiano 10, Pallacanestro Vicenza, Monferrato, Virtus Imola 8, Piacenza, Agrigento, Fiorenzuola Bees 6, Pallacanestro Crema, Virtus Ragusa e Az Pneumatica Robur Saronno 2.