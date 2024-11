Calcio

CESATE – Va come un treno l’Sc United, corsaro oggi nella 10′ giornata di Prima categoria sul campo del Bovisio Masciago: decisivo il gol di Livelli. Un risultato che lascia la squadra di Cesate in solitaria al comando della classifica.

Spicca anche la netta vittoria interna del Rovellasca, 3-1 contro il Monnet Xenia: reti dei locali di Tallarita, Boschetto ed Airaghi.

Risultati

Ardisci-Cassina Rizzardi 1-0, Atletico Lomazzo-Portichetto Luisago 1-2, Bulgaro-Gerenzanese 1-0, Menaggio-Limbiate 3-2, Montesolaro-Canzese 3-0, Rovellasca 1910-Monnet Xenia 3-1, Itala-Veniano 2-2, Bovisio Masciago-Sc United 0-1.

Classifica

Sc United 24 punti, Ardisci 22, Cassina Rizzardi e Bovisio Masciago 20, Montesolaro 19, Rovellasca 1910 18, Canzese 16, Itala e Menaggio 15, Limbiate 14, Portichetto Luisago 13, Gerenzanese 10, Bulgaro 9, Veniano 5, Monnet Xenia 4, Atletico Lomazzo 2.

(foto archivio: azione di gioco del Sc United di Cesate, primo in classifica nel girone)

