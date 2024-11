Sport

FIGINO SERENZA – Inversione di campo per la Cogliatese che avrebbe dovuto ospitare quest’oggi il Figino Calcio tra le proprie mura. Si gioca invece la decima di campionato in casa dei biancoverdi che ci tengono a vincere per continuare a mantenere le primissime posizioni della classifica.

Primo tempo piuttosto bloccato, solo un’occasione degna di nota per parte : al 6’ Balestrini calcia di poco a lato sullo sviluppo di una mischia da corner, rispondono i padroni di casa al 18’ con un colpo di testa di Scurati che si spegne peró sul fondo.

Decisamente più divertente ed entusiasmante la seconda frazione di gioco. Al 46’ punizione per la Cogliatese calciata da Del Bianco verso la porta, l’estremo difensore respinge corto, arriva Ferrario che tira clamorosamente alto il pallone del possibile 0-1. Continua peró a premere sull’acceleratore la squadra di Biemmi, al 60’ Avella conclude benissimo verso la porta dalla linea dell’area di rigore ma Santaniello si supera e riesce a deviare in angolo. Proprio sul corner appena ottenuto, capitan Pastore riesce a incornare ma la palla si infrange sul palo. Figino non riesce a rendersi pericoloso e alla fine sono i biancoazzurri a passare meritatamente in vantaggio al 73’ grazie al solito Cimnaghi che conclude in rete al termine di un bel fraseggio con Capici e Avella. I padroni di casa provano l’arrembaggio ma non riescono mai realmente ad insidiare la Cogliatese che sul gong trova anche il raddoppio : Zampieri sull’out di sinistra copre palla, sovrapposizione di Cimnaghi che viene servito coi tempi giusti, pallone a rimorchio dove arriva puntuale Ventrella e col sinistro chiude il match, 0-2 il risultato finale.

Quinto risultato utile consecutivo per la Cogliatese che si sgancia così di netto dalla zona playout e comincia invece a guardare avanti. Le buone prestazioni stanno dando i risultati sperati a inizio stagione per vivere un’annata più tranquilla e con ambizione.

Prossima partita contro Cermenate, attualmente al comando del girone insieme alla Polisportiva di Nova. Un altro test importante per la formazione di Biemmi.

Figino Calcio – Cogliatese : 0-2

Figino Calcio : Santaniello, Manzi, Galetti, Segato, Bonifazio, Tagliabue, Costantino, Bellet, Scurati, Santoro, Leoni. A disposizione: Oderinde, Sebellin, Vago, Borgia, Fusetti, Fagioli, Molteni, Paleari, Nebuloni. All. Cattaneo

Cogliatese : Ortolan, Pivato, Del Bianco, Balestrini, Pastore, Chiari, Borghi, Muraca, Avella, Ferrario, Capici. A disposizione: Borgonovo, Belotti, Cimnaghi, Murari, Rose, Ventrella, Zampieri, Pascale. All. Biemmi

Marcatori : 28st Cimnaghi, 48st Ventrella

