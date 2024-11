CINISELLO BALSAMO – Campo ostico quello di Cinisello che oggi ha ospitato la Caronnese di mister Michele Ferri. Manto erboso non di particolare qualità al “Gaetano Scirea”, circostanza che sicuramente ha messo a dura prova la tecnicità dei giocatori caronnesi che alla fine hanno conquistato il punto trasferta sempre utile ai fini della classifica.

La cronaca – Il primo tempo del match vede una Caronnese padrona della metacampo avversaria con diverse occasioni da registrare sottoporta che terminano però con altrettanti tiri flebili e facilmente intercettabili dalla retroguardia di casa. La prima frazione di gioco s’illumina al 3′ con una punizione dal limite di Corno che con tiro centrale inizia ad impensierire il portiere del Cinisello Calabrò. Tocca ancora a Corno al 12′ una buona opportunità da poter sfruttare: da buona posizione il capitano caronnese potrebbe calciare al volo ma sceglie un’altra soluzione non andando a segno. Al quarto d’ora si fa vedere Colombo al limite dell’area ma la palla centrale è troppo debole e per il portiere di casa è facile sventare l’incursione del bomber rossoblù. Al 24′ a seguito di un rimpallo il Cinisello non sfrutta una buona occasione: Stefanoni calcia alto sopra la traversa della porta difesa da Vergani. Alla mezz’ora c’è ancora un’occasione per Colombo che calcia debole centrale e Calabrò para a terra senza scossoni. Al 40′ in azione di contropiede Stefanoni si trova davanti alla porta caronnese a tu per tu con Vergani che si supera respingendo in angolo con grande slancio. Al 43′ è di scena Malvestio che da fuori area calcia una gran palla a mezza altezza che sfiora il palo.

Arriviamo alla ripresa: subito Caronnese protagonista al 3′ con Colombo che, intercettato da Zibert sulla tre quarti, palla al piede s’invola verso la porta del Cinisello saltando il difensore e calciando alto sopra il legno più alto. Al 20′ Sorrentino da fuori area impegna il numero uno avversario alla parata a terra. Al 25′ un preciso cross di Lofoco viene deviato da un difensore della squadra di casa ed quasi è autogol. Al 26′ è lo stesso Lofoco a lasciare anzitempo il campo di gioco con un rosso diretto a causa di una reazione sull’avversario ritenuto eccessiva dal direttore di gara. La Caronnese in inferiorità numerica è costretta a rivedere le sue strategie in campo. Nulla da evidenziare fino alla fine della partita da entrambe le squadre che si spartiscono l’intero bottino dopo sei minuti di recupero.

Cinisello-Caronnese 0-0

CINISELLO: Calabrò, Manta, Silvestre, Principi (17′ st Rossi), Lazzaroni (42′ st Vario), Frigerio, Cesana, Crimaldi (19′ st Ranzetti), Stefanoni, Boni (27′ st Policastri), Osnato (50′ st Piccirilli). A disposizione: Meneghel, Comelli, Centofanti, Priori . All. Vianello

CARONNESE: Vergani, Battistella (9′ st Galletti), Dilernia, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Paltrinieri (14′ st Cannizzaro), Colombo, Corno, Doumbia. A disposizione: Paloschi, Cerreto, Savino, Tondi, Oliviero, Rosa, Becerri. All. Ferri

Arbitro: Corna di Bergamo (Suadi di Chiari e Sechi di Crema).

Risultati

Base 96 Seveso-Rhodense 2-2, Casteggio-Solbiatese 0-1, Cinisello-Caronnese 0-0, Ispra-Legnano 3-1, Lentatese-Robbio Libertas 1-0, Mariano-Fbc Saronno 3-1, Meda-Sedriano 3-0, Pavia-Ardor Lazzate 0-0, Sestese-Vergiatese 2-3.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

10112024