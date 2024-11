Calcio

PAVIA – L’Ardor Lazzate ha fermato la corazzata Pavia, e resta così nelle zone di vertice della graduatoria. Buona prova oggi, 10′ giornata di Eccellenza (e undicesimo turno perchè è già stata giocata l’ultima di ritorno come anticipo), per i giallo blù di mister Ferdinando Fedele, 0-0 il risultato conclusivo del match. L’Ardor è quarta in classifica, sulla scia delle migliori.

Risultati

Base 96 Seveso-Rhodense 2-2, Casteggio-Solbiatese 0-1, Cinisello-Caronnese 0-0, Ispra-Legnano 3-1, Lentatese-Robbio Libertas 1-0, Mariano-Fbc Saronno 3-1, Meda-Sedriano 3-0, Pavia-Ardor Lazzate 0-0, Sestese-Vergiatese 2-3.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

10112024