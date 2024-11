Calcio

MARIANO COMENSE – Oggi pomeriggio per il Fbc Saronno incontro con la squadra-rivelazione di questa prima parte di stagione in Eccellenza, il Mariano secondo in classifica. Si gioca con inizio alle 14.30, su ilSaronno la cronaca play by play.

Arbitro Dario Semeraro di Monza (assistenti Elia Sanneris di Mantova e Miki Ravelli di Bergamo). Nel Saronno annunciata la presenza di tutti i giocatori della rosa, per mister Fiorenzo Roncari non ci sarà dunque che l’imparazzo della scelta. Attenzione, nel Mariano, agli ex di turno: il difendore Pelucchi, il centrocampista Di Noto e l’attaccante Brighenti. La gara si gioca allo stadio comunale di Mariano Comense, in via per Cabiate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

10112024