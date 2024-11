Calcio

MARIANO COMENSE – Dopo 2 vittorie consecutive in campionato, arriva una battuta d’arresto per il Fbc Saronno nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 10 novembre contro la seconda in classifica Mariano Calcio nel centro sportivo di Mariano Comense valida per la decima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

La cronaca – I saronnesi partono subito fortissimo aggredendo gli avversari nella propria tre quarti sin dai primissimi minuti ma a sbloccare il risultato sono i padroni di casa che, precisamente al minuto 13 del primo tempo, si portano in vantaggio con il goal dell’ex firmato da Di Noto. Dopo lo svantaggio il Saronno non riesce ad avere una reazione concreta concludendo, così, i primi 45 minuti sotto di una rete nonostante un’alta percentuale di possesso palla che non si è mai finalizzato in conclusioni offensive pericolose.

La ripresa si apre con la rete del raddoppio del Mariano messa a segno da Fumagalli che devia la conclusione di Brighenti a pochi centimetri dalla linea di porta concretizzando la ripartenza iniziata da un grave errore difensivo commesso dal capitano saronnese Bello. Dopo un primo goal annullato a Vaglio sugli sviluppi di un corner per posizione di fuorigioco e un intervento miracoloso dell’estremo difensore di casa Negri su Pontiggia, il Fbc Saronno riesce ad accorciare il risultato con il subentrato Mammetti che, con una perfetta deviazione di testa, riesce a scavalcare il portiere a 20 minuti dal triplice fischio risvegliando le speranze dei saronnesi. Le speranze, però, svaniscono del tutto quando, dopo una clamorosa chance di pareggio degli ospiti sprecata da Mammetti, il Mariano firma il 3-1 con Brighenti, anch’egli ex Saronno, che insacca in porta il pallone sfruttando, ancora una volta, un erroraccio difensivo avversario commesso da Fasoli.

Il Fbc Saronno rimedia, così, la sesta sconfitta stagionale in una partita combattuta dove gli errori in fase difensiva sono risultati letali. Discorso differente, invece, per i padroni di casa che con un bel fraseggio in mezzo al campo sono riusciti numerose volte a sfuggire alla pressione avversaria trovando diversi spazi di gioco che si sono tramutati in goal. Dopo i risultati odierni il Mariano consolida in solitaria il secondo posto della classifica con 24 punti visto il pareggio per 0-0 nello scontro diretto Pavia-Ardor Lazzate, invece il Saronno scende in ottava posizione a quota 15.

Le interviste

Su ilSaronno le interviste del dopo gara. Parla Fiorenzo Roncari, allenatore Fbc Saronno.

Ed il vice allenatore di casa, Piero Elli.

Oltre al giocatore ex Saronno, ora al Mariano, Manuel Di Noto.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Mariano-Fbc Saronno 3-1

MARIANO (4-2-3-1): Negri; Pelucchi, Calandra, Beye, Piombino; Di Noto, Cannataro (41’ st Sow); Della Torre (43’ st Mariani), Orellana (26’ st Abbiati), Fumagalli (35’ st Tocci); Brighenti (43’ st Niang). A disposizione Ripamonti, Verga, De Rosa, Esposito. All. Rione.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Rudi (18’ st Mammetti), Bello, Fasoli; Pandini (1’ st Lanzarotti), Pedrocchi, Alvitrez, Brenicci; Vaglio, Locati, Pontiggia (37’ st Gatti). A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Cabezas, Ferrari, De Vincenzo. All. Roncari.

Arbitro: Semeraro di Monza (Sanneris di Mantova e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt Di Noto (M), 6’ st Fumagalli (M), 28’ st Mammetti (S), 39’ st Brighenti (M).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-1 Fbc Saronno. Ammoniti Fasoli, Brighenti, Fumagalli. Recupero 0-5.