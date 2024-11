CASTIGLIONE OLONA – Ieri mattina al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona si è svolto il corso BLS-D organizzato dal Centro di formazione di Tradate.

Durante il corso, i partecipanti hanno appreso le competenze necessarie per utilizzare il defibrillatore semiautomatico (Dae) e affrontare le situazioni di emergenza in caso di arresto respiratorio o cardiaco. Il programma includeva sia la sequenza base di rianimazione su adulti, sia le tecniche di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento, non solo per gli adulti ma anche per bambini e lattanti. “Un grande ringraziamento agli operatori del Centro di formazione Tradate per l’impegno e la professionalità con cui hanno guidato i partecipanti in questo percorso di apprendimento delle manovre salvavita” rimarcano dal Comune.