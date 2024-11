Città

SARONNO – “Leggo che un movimento politico invoca una soluzione “istituzionale” alla difficoltosa situazione del consiglio comunale saronnese, in cui non vi sarebbe una chiara maggioranza”

Inizia così la nota del consigliere comunale di Con Saronno Pierluigi Gilli in merito alle dichiarazioni di Movimento 5 stelle Saronno sulla crisi di maggioranza

“L’uso dell’aggettivo “istituzionale” appare alquanto singolare da parte di una forza politica tuttora non presente tra i gruppi consiliari, perché non ha avuto alcun eletto nella competizione elettorale del 2020, quando non ha raggiunto la soglia minima di voti per ottenere un seggio.

L’attuale regolamento del consiglio comunale non riconosce la possibilità di costituire un gruppo consiliare autonomo a consiglieri che si dimettano dal gruppo consiliare in cui sono stati eletti. Ritengo quindi contraddittorio e ben poco “istituzionale” ignorare volutamente una norma vigente e precorrere eventuali, future modifiche normative.

Le norme, piacciano o meno, devono essere rispettate da tutti, altrimenti si passerebbe all’arbitrio, all’anarchia, alla prepotenza. Se questo è l’inizio, mi preoccupa il prosieguo. Continuo, peraltro, a credere fermamente che le istituzioni non possano essere piegate a seconda delle pretese e delle convenienze del momento. Non si tratta di formalismo, ma di legalità e legittimità”.

