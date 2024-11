Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata, senza piogge in vista. La temperatura massima raggiunge i 15°C, mentre la minima si attesta a 5°C, con lo zero termico a circa 2895 metri. I venti sono deboli al mattino da Nord-Nordovest e assenti nel pomeriggio. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo.

L’alta pressione domina sulla regione, garantendo stabilità e sole diffuso. Nelle basse pianure occidentali, la giornata è soleggiata, con possibilità di qualche banco di nebbia al mattino. Le basse pianure orientali restano nebbiose, con visibilità ridotta soprattutto al mattino e in tarda serata. Su pedemontane, Prealpi e Alpi Retiche, i cieli sono sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, con qualche addensamento in serata sulle Orobie. I venti sono deboli e ruotano da Nord-Ovest a Ovest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.