Solaro

SOLARO – L’azienda speciale Multiservizi del comune di Solaro e in collaborazione con le sue farmacie comunali, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, ha aderito alla decima edizione dell’iniziativa promossa dalla fondazione Francesca Rava “In farmacia per i bambini”. Dal 15 al 22 novembre i cittadini potranno acquistare – nella farmacia comunale numero 1 in via Varese 44 e la farmacia comunale numero 2 in corso Europa, 55 – farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby care che, su indicazione della Fondazione promotrice dell’evento, saranno da destinare ai bambini in difficoltà dell’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti.

Giorgia Seveso, consigliera comunale delegata all’Infanzia: «Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. Questa data coincide con il giorno in cui, nel 1959, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e, nel 1989, ha approvato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra i diversi diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione Onu, sono stati individuati dieci principi fondamentali, tra cui il diritto alla salute. Desidero ringraziare le nostre farmacie comunali per aver aderito, anche quest’anno, a questa iniziativa così importante, che permetterà di distribuire farmaci a bambini in situazioni di difficoltà. Questo gesto di solidarietà offre una possibilità concreta di prendersi cura della salute e del futuro dei più piccoli, dimostrando che anche le azioni più semplici possono fare la differenza».