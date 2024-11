Politica

MILANO – “La vera competizione a livello mondiale, oggi, è sulla ricerca: investire sulla ricerca significa far crescere tutti i settori di un intero Paese, perché il futuro è adesso. Oggi sappiamo più e meglio rispetto a ieri, però occorre agire con strumenti nuovi e competitivi: investendo in ricerca e in innovazione. La Giornata della Ricerca di Regione Lombardia – che ho avuto modo di seguire direttamente per tanti anni – ha proprio questo obiettivo: un premio da 1 milione di euro per una scoperta di calibro internazionale che possa attrarre sul territorio nuovi ricercatori, nuovi fondi, nuovi studi e scoperte scientifiche. Sicuramente un format che sarebbe utile esportare anche a livello nazionale, come dimostra la presenza oggi del Ministro della Ricerca Anna Maria Bernini. Congratulazioni quindi a Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, che ha vinto il premio ‘Lombardia è ricerca’ per le sue fondamentali scoperte sul ruolo dell’immunità innata e dell’infiammazione nel cancro”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia Lombardia, nel corso della Giornata della Ricerca di Regione Lombardia che si è svolta al Teatro alla Scala di Milano. Sala, inoltre, ha seguito la Giornata della Ricerca in qualità di assessore alla Ricerca e vicepresidente di Regione Lombardia per tutta la scorsa legislatura.