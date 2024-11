Città

SARONNO – È un vero e proprio tuffo nel passato quello che il gruppo storico “Saronno una volta” della Pro Loco di Saronno regala ai viaggiatori del treno storico di Trenord. Nelle tratte da Milano a Laveno Mombello e da Milano a Como, il gruppo di figuranti saronnesi, vestiti in abiti d’epoca, anima i vagoni trasformando un semplice viaggio in un’esperienza coinvolgente e unica.

Nata quasi per caso, la collaborazione tra Trenord e il gruppo Saronno una volta ha preso il via nel settembre 2023. Inizialmente, i figuranti della Pro Loco avevano chiesto di utilizzare il treno storico per un evento locale, e la loro esibizione durante il viaggio verso Saronno, tra canti e racconti, ha immediatamente conquistato tutti, dando così il via a una partnership di grande successo. Da allora, in ogni viaggio del treno storico, i figuranti saronnesi portano la loro magia, evocando atmosfere d’inizio Novecento con canti, balli e storie tratte dalla tradizione lombarda.

Un cuore tutto saronnese ha animato anche l’open day “In viaggio per il futuro” organizzato da Fnm, Ferrovienord e Trenord lo scorso 20 ottobre tra Milano Cadorna e gli impianti di Milano Fiorenza e Novate Milanese, dove il gruppo Saronno una volta ha contribuito a dare vita a una manifestazione storica emozionante, apprezzata dai tanti visitatori. Come ha confermato l’ottimo riscontro ottenuto dal pubblico, l’amore e la passione che i figuranti saronnesi portano nei loro racconti e nelle loro performance è tangibile e coinvolgente.

